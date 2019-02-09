Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasının ardından okul önleri ve çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasının ardından okul önleri ve çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Çocuk, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kentteki 150 okul ile Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri yerleşkeleri yakınında önceden belirlenen eğitim kurumlarının çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri, araçları durdurup arama yaptı. 3 bin 778 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutan ekipler, öğrencilere uyarılarda da bulundu.

Uygulamada, yoklama kaçağı 17 kişi ile hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca bir çalıntı motosiklet ele geçirildi, iki iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan, üç iş yerine ise kimlik bildirimine muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı

Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:13:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]