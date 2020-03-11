Eskişehir'de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

11 dakika önce

Eskişehir'de korona virüsüne karşı öğrencilerin korunması için okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı, System.String[]

Eskişehir'de korona virüsüne karşı öğrencilerin korunması için okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirlerde üst seviyeye çıkarıldı. Eskişehir'de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda okulda dezenfekte çalışması gerçekleşti. Öğrencilere bulaşmaması için yapılan çalışmada ekipler tarafından, sınıflar, okul içi, tuvaletler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kantin ve çevrelerinde dezenfekte yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 490 okulda yapılan çalışmasnın devamında okulların tamamının kısa sürede dezenfekte yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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