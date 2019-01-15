Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Okullar Tatil Edildi

Eskişehir'de Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün arar verildi.

Eskişehir'de Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün arar verildi.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek arttırırken, kısa sürede kent merkezi ve ilçeler beyaz örtü ile kaplandı. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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