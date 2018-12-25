Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Okullara Kar Tatili

Eskişehir'de Okullara Kar Tatili

54 dakika önce

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Eskişehir'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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