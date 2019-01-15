Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Okullara Kar Tatili

Eskişehir'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Eskişehir'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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