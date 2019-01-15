Eskişehir'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.
Eskişehir
'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.
Valilik'ten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak Çarşamba
günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:45 Kaynak: AA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller