Eskişehir'de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor - Son Dakika

Eskişehir'de, Milli Eğitim Bakanlığının 21 Haziran-2 Temmuz dönemi için belirlediği program kapsamında okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda okullarında uzak kalan öğrenciler etkinlikler kapsamında okullarına gelmeye başladı.

Öğrenciler öğretmenleriyle okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerine katılıyor. Okul bahçesinde kitap okuyan öğrencilerin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, tiyatro ve çeşitli etkinliklere eşlik ediyorlar.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Emek Mahallesi'ndeki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulunda yaptığı açıklamada, kentteki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerden kentte 90 bin öğrencinin yararlandığını ifade etti.