Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede

20.05.2022 14:40
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede

Eskişehir'de annesini silahla öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de annesini silahla öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

Serap Bor'un öldürülmesinin ardından gözaltına alınan oğlu İ.A. (15) ve eski eşi E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Tedavileri devam eden 3 yaralıdan Döndü Çayır'ın (61) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay

Serap Bor (35) dün, Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır ise bu binanın yanındaki kapalı alanda ekmek yaparken pompalı tüfekle vurulmuştu.

Bor olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serap Bor'un oğlu katil zanlısı İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka bir adreste yakalamıştı.

Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede
Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede

YORUMLAR
500
Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Cuma namazında saflar dışarı taştı Cuma namazında saflar dışarı taştı
Kaynak: AA

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement