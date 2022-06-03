Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası

Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ile maktul Onur Yumrutaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Ayrıca, olayda yaralanan Ozan D'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan 3 sanıktan Fazlı B. ve Cengiz A, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Geçen yıl ağustos ayında Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokağı'nda kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde çıkan silahlı kavgada Ozan D. ve Onur Yumrutaş (33) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yumrutaş, kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ise polis tarafından yakalanmış, yanlarında 3 tabanca ele geçirilmişti. Bu kişiler daha sonra tutuklanmıştı.