Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası

03.06.2022 15:28
Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası

Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ile maktul Onur Yumrutaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Ayrıca, olayda yaralanan Ozan D'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan 3 sanıktan Fazlı B. ve Cengiz A, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Geçen yıl ağustos ayında Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokağı'nda kullanılmayan iki katlı müstakil bir evin girişinde çıkan silahlı kavgada Ozan D. ve Onur Yumrutaş (33) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yumrutaş, kurtarılamamıştı. Olay yerinden kaçan Fazlı B, Cengiz A. ve Uğur A. ise polis tarafından yakalanmış, yanlarında 3 tabanca ele geçirilmişti. Bu kişiler daha sonra tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı 14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Eskişehir, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de ölümlü kavganın 3 sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement