Eskişehir'de Ölümlü Trafik Kazası Davasında Karar

Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve para cezası verildi.

Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve para cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu olan sanık Evren Mermercan (37) ile kazada ölen Dudu Filiz'in yakınları ve avukatları katıldı.



Savunmasında, kazada hiçbir suçunun olmadığını iddia eden sanık, şunları söyledi:



"Nakliyeciyim. Bana olay tarihinde telefon geldi. Aileyi tanımam. Eşyaları varmış. Ankara'ya taşınmasını istediler. Eşyaları kamyonetime yükledik. Çocukların ve ailenin benimle geleceğini bilmiyordum. Ricacı oldular, Allah rızası için onları da götürmeyi kabul ettim. Aslında rahmetlinin eşi de bizimle gelmek istedi fakat iki çocuk ve eşi ile 4 kişi oluyorlardı. Hepsini bindiremeyeceğimi söyleyince, eşi hızlı trenle gitmeye karar verdi. Eskişehir-Ankara yolunda bir tır yanımdan çok hızlı geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybettim, yoldan çıktım. Bir süre aracı devirmemek için mücadele ettim ama aracım ters döndü. Elimden geleni yaptım. Beraatimi istiyorum."



Mahkeme heyeti, sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 24 bin 300 lira adli para cezası verdi.



Eskişehir'de geçen sene Ankara'ya taşınan bir ailenin eşyasını götürmek için kamyonetiyle yola çıkan nakliyeci Evren Mermercan, kaza yapmıştı. Araçtaki aile mensuplarından anne Dudu Filiz olay yerinde ölmüş, iki çocuğu ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mermercan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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