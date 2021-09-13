Eskişehir'de onaylanan ödeme raporları bakanlığa gönderildi

"Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında Eskişehir'de onaylanan 48 projenin ödeme raporları Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplamda 2 milyon TL'yi geçen hibe destekleme ödemesi yapılması için hazırlanan raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu. Yapılan açıklamada, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında Eskişehir'de 2 yüksek plastik tünel yatırım projesine 199 bin 192 TL 29 kuruş, 46 makine ekipman projesine 2 milyon 593 bin 165 TL olmak üzere toplamda 48 projeye 2 milyon 792 bin 357 TL 29 kuruş hibe destekleme ödemesi yapılması için hazırlanan icmaller Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmuştur. Tüm yatırımcılara hayırlı uğurlu olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR