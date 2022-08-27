Kaza, dün gece Yenikent Mahallesi Uluçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Ö. isimli 70 yaşındaki sürücü 34 KT 3591 plakalı otomobili ile önce yol ayrımındaki tabelaya çarptı, daha sonra da kaldırıma çıktı. Yan devrilen otomobilinde yaralanan Kazım Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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