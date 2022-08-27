Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı

27.08.2022 10:53
Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de önce yol ayrımındaki tabelaya çarpan, ardından da kaldırıma çıkarak devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de önce yol ayrımındaki tabelaya çarpan, ardından da kaldırıma çıkarak devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Yenikent Mahallesi Uluçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Ö. isimli 70 yaşındaki sürücü 34 KT 3591 plakalı otomobili ile önce yol ayrımındaki tabelaya çarptı, daha sonra da kaldırıma çıktı. Yan devrilen otomobilinde yaralanan Kazım Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk muayenesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen otomobilin 70 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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