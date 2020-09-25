Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı (2) - Son Dakika

MERSİN'DEN DÖNERKEN, AKSARAY'DA KONAKLAMIŞ

Aksaray'da gözaltına alınan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, daha önce İstanbul'dan Mersin'e gittiği, bir süre burada kaldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı ve gece geç saatlerde de Aksaray'da bir otelde konakladığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan Önder'in, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarına el konulduğu öğrenildi. Önder'in sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.