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Eskişehir'de orman yangını

9 dakika önce

Eskişehir'de orman yangınıESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de orman yangını
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, ilçeye bağlı Yapıldak Mahallesinde bulunan İnli Dağında meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etti. Çevresel faktörlerle birlikte alevlerin daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleri ile de alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:13 Kaynak: İHA
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