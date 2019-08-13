Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de orman yangını

1 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de orman yangını, System.String[]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yapıldak Mahallesi'nde bulunan İnli Dağı'nda saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etti. Çevresel faktörlerle birlikte alevlerin daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleri ile de alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan kaçak sigara açıklaması: Yasadışı sigara yakalama rakamlarında artış, kaçak sigara kullanımında düşüş yaşandı
Mansur Yavaş'tan Ankara'da okuyan öğrencilere su indirimi müjdesi geldi Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti Taksim Meydanı yeniden düzenleniyor! Öneri projeler için yarışma yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 21:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]