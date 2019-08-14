Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de orman yangını

20 dakika önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ve Ukrayna arasında tehlikeli gerginlik! Birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı ettiler
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili baba-oğul gözaltına alındı Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 03:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]