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Eskişehir'de orman yangını

56 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Eskişehir'de orman yangını, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar ve Laçin mahalleleri arasında kalan karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ve 60 yangın söndürme görevlisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen helikopter de havadan destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.


Sarıcakaya, Laçin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
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