Eskişehir'de orman yangını
56 dakika önce
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya
ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.
Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar ve Laçin
mahalleleri arasında kalan karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı 5 arazöz ve 60 yangın söndürme görevlisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen helikopter de havadan destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?" Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi