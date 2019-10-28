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Eskişehir'de orman yangını

37 dakika önce

Eskişehir'de ormanlık arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Eskişehir'de ormanlık arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ekiplerin 2,5 saatte söndürdüğü yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, yangın Tepebaşı ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık araziden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın 1,5 hektarlık karaçam alanına zarar verdi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangına piknik yapan vatandaşların neden olduğu düşünülüyor.

(İHA)

Eskişehir, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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