Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ne yakın ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanları görenler Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Yangına 7 helikopter, 2 uçak, 26 arazöz, 11 su tankeri ve yaklaşık 150 personel ile müdahale edildi. Yangın, yaklışık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğukma çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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