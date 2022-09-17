ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

17.09.2022 22:33

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde öğlen başlayan orman yangını yaklaşık 8 saat sonra kontrol alındı.

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde öğlen başlayan orman yangını yaklaşık 8 saat sonra kontrol alındı.

Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ne yakın ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanları görenler Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Yangına 7 helikopter, 2 uçak, 26 arazöz, 11 su tankeri ve yaklaşık 150 personel ile müdahale edildi. Yangın, yaklışık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğukma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI 8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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