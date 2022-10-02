Eskişehir'de ormanda kaybolan kişi, arama çalışması sonucu bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de ormanda kaybolan kişi, arama çalışması sonucu bulundu

02.10.2022 20:00
Eskişehir'de ormanda kaybolan kişi, arama çalışması sonucu bulundu

Eskişehir'de ormanlık alanda kaybolan 40 yaşındaki kişi, 3,5 saat süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Eskişehir'de ormanlık alanda kaybolan 40 yaşındaki kişi, 3,5 saat süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Gültepe Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na giden C.K'den haber alınamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD, AKUT, İHH, DAK, OBAK ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3,5 saatlik arama sonucu C.K'yi buldu. Yolunu kaybettiği belirlenen ve sağlık durumu iyi olduğu gözlenen C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince, kontrol amaçlı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ormanda kaybolan kişi, arama çalışması sonucu bulundu - Son Dakika

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