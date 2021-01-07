Eskişehir'de ormanlık alandan 50 çuval çöp toplandı - Son Dakika

Eskişehir kent merkezindeki Kocakır ormanlık alanı ile Çağlan Mahallesi yolu kenarında, Ormanspor Hentbol Takımı oyuncuları ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllerince temizlik yapıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevreye rastgele atılan çöpler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in talimatıyla toplandı.

Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın organizasyonuyla, AKUT Eskişehir gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol Takımı oyuncularından oluşan 30 kişilik grup temizlik çalışması yürüttü. Gönüllülerin çalışmasıyla bölgeden 3 saatte 50 çuval çöp alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temel, gelişigüzel atılan çöp sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Tel örgü içinde olmasına rağmen ormanlık alanlara bile çöpler atılıyor. Defalarca temizlettik ama sorunun çözümü temizlemekte değil kirletmemekte. Vatandaşlarımızın bu duyarsızlığına 'pes' diyoruz. Son çare yoğun çöp atılan yerlere foto kapanlar kuracağız." ifadelerini kullandı.