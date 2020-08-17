Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı - Son Dakika

"Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklarken, yangınların önüne geçmek için bazı kısıtlama kararları aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde insan kaynaklı orman yangınlarında bir artış olduğu belirtildi. Bunun önüne geçebilmek için mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklandığı belirtilerek, "Kararlar Vali Yardımcısı Okan Leblebicier Başkanlığında toplanan kurul tarafından alınarak kamuoyuna ilan edildi. Ayrıca her ilçede bulunan Kaymakamlıklarda benzer kararları alarak yürürlüğe soktu. Buna göre; Mesire ve piknik alanlarında sadece belirlenen yerlerde saat 09.00 ile 20.00 arası piknik ateşi, mangal ve semaver yakılabilecek. Bunun dışındaki ormanlık alanlara girişler yasak olacak. Orman köyünde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Bağ- bahçe temizliği için kontrollüde olsa ateş ve anız yakılmayacak. Orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet, bisiklet gibi her türlü sportif faaliyetler de 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmayacak, kamp kurulmayacak. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak. Yasaklara uyulmasından başta Orman Muhafaza memurları olmak üzere bütün kolluk kuvvetleri sorumlu olacak. İhbarlar için Orman Bölge Müdürlüğünün ALO177 hattı 24 saat açık olacak.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Orman yangınlarına karşı kurum olarak teyakkuzda olduklarını belirterek " Ormanları korumak herkesin görevidir. Bütün vatandaşları yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'da konuyu yakinen takip ediyor. Bütün kurumları seferber ederek Orman Teşkilatımıza gereken desteği verdi." dedi. - ESKİŞEHİR