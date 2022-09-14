Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor - Son Dakika
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Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor

14.09.2022 16:54
Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor

Eskişehir'de, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Eskişehir'de, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği Eskişehir ve ilçelerindeki orman parkları hariç ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'de yasaklı günler boyunca kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Sezon boyunca Eskişehir'de küçük çaplı 9 orman yangını, 6'sının yıldırımdan kaynaklandığını aktaran Boz, ekiplerin hızlı hareket ederek yangınları büyümeden söndürdüğünü ifade etti.

Boz, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla sona ereceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eskişehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor - Son Dakika
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