Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği Eskişehir ve ilçelerindeki orman parkları hariç ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor - Son Dakika

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