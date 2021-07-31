Eskişehir'de ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek - Son Dakika

Eskişehir'de, orman yangınları tedbirleri kapsamında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince kentte Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 2 Ağustos-30 Eylül'de ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.