Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi'nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı. Bu sırada Eskişehir 'den Bilecik 'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü - Son Dakika

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