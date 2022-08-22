Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü - Son Dakika
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Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü

22.08.2022 15:52
Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü

ESKİŞEHİR'de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarparken, 8 hayvan da öldü.

ESKİŞEHİR'de, otlatmaya götürülen büyükbaş sürüsüne raydan geçirildiği sırada yük treni çarparken, 8 hayvan da öldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Boyacıoğlu Mahallesi'nde oturan R.A., büyükbaş sürüsünü ağıllardan alıp, meraya götürmek için yola çıktı. R.A., rayların üzerine geldiklerinde sürüyü kontrolsüz bıraktı. Bu sırada Eskişehir'den Bilecik'e giden, 13102 sefer sayılı yük treni, rayda duran 8 büyükbaşa çarptı. Sürüdeki hayvanların öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü - Son Dakika
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