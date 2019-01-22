Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Oto Dolandırıcılığına 1 Tutuklanma

Eskişehir'de Oto Dolandırıcılığına 1 Tutuklanma

1 saat önce

Eskişehir polisi tarafından oto dolandırıcılığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de Oto Dolandırıcılığına 1 Tutuklanma, System.String[]
Eskişehir polisi tarafından oto dolandırıcılığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında A.İ.'nin otomobilini satın alıp noterden satış yaptırdıktan sonra "Oyalamak suretiyle dolandırılması" olayı gerçekleşti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırmalar neticesinde, aracı satın alan şüphelilerin daha önce aynı yöntemle 9'u Eskişehir, 2'si de farklı iller olmak üzere toplam 11 dolandırıcılık olayına karışan A.D. ve E.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheliler öğle saatlerinde sevk edildiği Eskişehir Adalet Sarayında çıkarıldıkları mahkemece A.D. isimli şahıs tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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