Eskişehir'de oto yıkamacıda çalışanlarla müşteriler arasında kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de oto yıkamacıda çalışanlarla müşteriler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya giden E.B. ve arkadaşı T.V. ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.

Çalışanlardan birinin cep telefonunun, E.B. ve T.V. tarafından çalındığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Z.K. tarafından göğsünden bıçaklanan E.B. ile T.V'nin tabancayla yaraladığı Z.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.V'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda T.V'nin yanı sıra evde bulunan S.C. ve başka suçtan aranan A.B. ile E.T. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada suç aleti tabanca, sentetik hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.