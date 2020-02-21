Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı - Son Dakika

Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında yürürlüğe konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Eskişehir Valiliğinde de yapıldı.

Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında yürürlüğe konulan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, Eskişehir Valiliğinde de yapıldı.

Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, otobüs firması temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Söz konusu belgenin önemine işaret eden Vali Çakacak, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan tedbirler sonucunda ülke genelinde 2019 yılında 2018 yılına göre kaza yerinde can kayıplarında yüzde 34,2; 100 bin araç başına can kayıplarında ise yüzde 54;,3 azalma sağlanmıştır. İlimizde 2019 yılında 2018'e göre kaza yerinde can kayıplarında yüzde 49 azalma sağlanmıştır. Eskişehir'de otobüs denetimlerinde 2019 yılı için planlanan 23 bin 944 denetim kota sayısı personelimizin etkin ve özverili çalışmaları ile yüzde 385 artırılarak 116 bin 233 otobüs kontrolü gerçekleştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde en fazla otobüs denetimi gerçekleştirilmesi nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür belgesi verilmiştir. Bu vesileyle gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum."

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı
Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında Bakan Soylu, otobüs firması sahiplerini uyardı Ayşe Tuğba Arslan'ın davasında karar çıkmadı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]