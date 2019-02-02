Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

Eskişehir'de Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Sabri T. idaresindeki 26 NP 616 plakalı otomobil, Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokağı'nda Ali Kaklıkkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Kaklıkkaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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