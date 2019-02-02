Eskişehir'de Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Ölü
1 saat önce
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Eskişehir
'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Sabri T. idaresindeki 26 NP 616 plakalı otomobil, Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokağı'nda Ali Kaklıkkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan Kaklıkkaya, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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