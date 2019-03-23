Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

23 dakika önce

Eskişehir'de iki otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de iki otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde park halindeki iki aracı çaldığı öne sürülen Z.Y'yi (23), Çifteler ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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