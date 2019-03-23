Eskişehir'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
23 dakika önce
Eskişehir'de iki otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de iki otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde park halindeki iki aracı çaldığı öne sürülen Z.Y'yi (23), Çifteler
ilçesinde saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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