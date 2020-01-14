Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de park halindeki üç otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de park halindeki üç otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar, Aşağısöğütönü ile Bahçelievler mahallelerinde yaşanan araç hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen hırsızlık şüphelisi N.E. (50), kent merkezi girişinde gözaltına alındı.

Söz konusu üç aracı çaldığı öne sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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