Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar, Aşağısöğütönü ile Bahçelievler mahallelerinde yaşanan araç hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir 'de park halindeki üç otomobili çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu