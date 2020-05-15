Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Eskişehir 'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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