Eskişehir'de otomobil satışından dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi TEKSAN Sanayi Sitesi'nde bulunan noterde şüpheli araç satışı işlemi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Aracını satan kişiye parasını vermeden satış işlemi yapıldıktan sonra kaçmaya çalışan Burak M. ile Özlem Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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