Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

Eskişehir'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Eskişehir'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Tunca Kıran yönetimindeki 26 KA 554 plakalı otomobil, Eskişehir- Sarıcakaya karayolu Orta Mahalle girişinde bulunan sulama kanalına devrildi.

Kazada, ters dönen araçta sıkışan Kıran, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Tunca, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Taksiciyi İnfaz Eden Zanlıyı Ailesi Ele Verdi Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti

Bu Yolda Fizik Kuralları İşlemiyor! Boşa Alınan Araçlar, Yokuş Yukarı Çıkıyor 23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:14:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]