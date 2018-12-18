Eskişehir'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Eskişehir
'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Tunca
Kıran yönetimindeki 26 KA 554 plakalı otomobil, Eskişehir- Sarıcakaya
karayolu Orta Mahalle
girişinde bulunan sulama kanalına devrildi.
Kazada, ters dönen araçta sıkışan Kıran, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:20 Kaynak: AA
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