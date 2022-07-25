Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

25.07.2022 17:51
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bozüyük- Kütahya kara yolunun Dutluca mevkisinde meydana geldi. Halil T.'nin kontrolünü kaybettiği 16 BCG 69 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilin arka koltuğunda bulunan Ruhan A. ve Fatma Türkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Halil T. ile ön koltuktaki Zuhal T. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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