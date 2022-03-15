Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

15.03.2022 12:31
Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı

Eskişehir'de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen Seylap Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan 26 AJ 710 plakalı otomobil ile Otogar-SSK seferini gerçekleştiren tramvay çarpıştı. Kazayla birlikte otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Tramvay seferleri kısa süreliğine durdurulurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Otomobil, Tramvay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobil ve tramvay çarpıştı - Son Dakika
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