Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Serhan Tuncel (21) idaresindeki 26 BB 628 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunun Yunus Emre Devlet Hastanesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

Kazada, sürücü Serhan Tuncel ile araçta bulunan Görkem Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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