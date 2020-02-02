Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Serhan Tuncel (21) idaresindeki 26 BB 628 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunun Yunus Emre Devlet Hastanesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.
Kazada, sürücü Serhan Tuncel ile araçta bulunan Görkem Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika Her gün kendi mezar taşını görüyor Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı