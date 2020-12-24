Eskişehir'de otomobilde kaçak içki satan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de otomobil içerisinde kaçak yollardan içki sattıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güllük Mahallesi Bacı Sokak'ta denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Bir süre kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli marka ve boyutlarda 63 şişe alkollü içki, pos cihazı, çok sayıda siyah poşet ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan iki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 6 bin 300, saat 20.00'den sonra alkol satışı yapıldığından dolayı 17 bin lira idari ceza uygulandı.