Eskişehir'de otomobilde kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak yollardan içki sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda çok sayıda içki, siyah poşetler ve pos cihazı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 lira, kısıtlama saatlerinde alkol satışı yapıldığından dolayı ise 17 bin lira idari para cezası verildi.