Eskişehir'de park halindeki otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Alpay Sokak'ta Kaan İlçin'e ait park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheliler, aracın teybi ile araçtaki bazı kişisel eşyaları çaldı.
Yaklaşık 20 dakika süren hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: ESKİŞEHİR - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika