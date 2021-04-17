Son dakika: ESKİŞEHİR - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de park halindeki otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'de park halindeki otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Alpay Sokak'ta Kaan İlçin'e ait park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheliler, aracın teybi ile araçtaki bazı kişisel eşyaları çaldı. Yaklaşık 20 dakika süren hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: ESKİŞEHİR - Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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