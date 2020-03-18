Eskişehir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kişi öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kişi öldü

6 saat önce

Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kişi öldü, System.String[]

Eskişehir'de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

A.S. idaresindeki 34 DM 0647 otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Hatboyu-3 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yılmaz'a (83) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Nihat Yılmaz, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:58 Kaynak: AA

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