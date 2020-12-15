Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Mevlüt Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan Rime Laar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Ş. idaresindeki 26 E 3145 plakalı otomobil, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Irak uyruklu Rime Laar'a (30) çarptı.

Eskişehir 'de, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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