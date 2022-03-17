Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Yunus B. idaresindeki 26 FU 777 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e ve park halindeki minibüse çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bilgen, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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