Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhsan Özüdoğru idaresindeki 06 BNB 495 plakalı otomobil Doğanoğlu Mahallesi yakınlarında yolun karlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü İhsan Özüdoğru ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülay Özüdoğru olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.