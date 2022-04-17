Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

17.04.2022 11:16
Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hamit Çalışkan idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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