Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti

01.05.2022 00:05
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Pınar (28) idaresindeki ters yönde ilerleyen 26 ACA 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yoldan çıktı. Metrelerce takla atan otomobil, yol kenarındaki şarampole uçtu. Taklanın etkisiyle sürücü Yakup Pınar ve yolcu koltuğundaki Cemile Kayırsı (28) araçtan fırladı.

İhbar üzerine olay yerine trafik, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçtan fırlayarak dere yatağına uçan sürücü Yakup Pınar ile yola uçan Cemile Kayırsı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Takla atan otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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