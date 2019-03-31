Eskişehir'de Oy Verme İşlemi Başladı
25 dakika önce
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı.
Eskişehir
'de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı. Sabah
saat 08.00'dan itibaren oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek, oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu oy pusulalarına mühür basan seçmenler, şeffaf sandıklara atarak oy verme işlemini tamamladı. Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Öte yandan oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
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