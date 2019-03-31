Eskişehir'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi
1 saat önce
Eskişehir'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle tamamlandı.
Eskişehir
'de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işlemi saat 17: 00 itibariyle tamamlandı. Sandıklardaki oylar ise, saat 17: 20'de sayılmaya başlandı.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında sabah saat 08.00'dan itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandık başkanları ve görevlilerinin eşliğinde zarfların sayılmasının ardından oylar saat 17: 20'de sayılmaya başlandı. Kentte sükunet içerisinde geçen seçimlerde, zarfların açılmasıyla parti görevlilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:02 Kaynak: İHA
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