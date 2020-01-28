Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Evde yapılan aramada, çocuk oyun hamuru kutusuna gizlenmiş 1 kilo 161 gram afyon sakızı, 336,38 gram reçine esrar, 65 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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