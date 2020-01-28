Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ü.E. yakalandı.
Evde yapılan aramada, çocuk oyun hamuru kutusuna gizlenmiş 1 kilo 161 gram afyon sakızı, 336,38 gram reçine esrar, 65 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.