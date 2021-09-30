Eskişehir'de özel harekat destekli kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ev ve iş yerlerinde kaçak silah üretimi yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler kent merkezinde belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 31 silah şarjörü, 11 tabanca gövdesi, 11 tabanca sürgüsü, 6 tabanca namlusu, 88 adet tabanca fişeği, iki av tüfeği, bir polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gram metamfetamin ile saksılar içerisine ekili vaziyette bulunan kenevir ele geçirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.